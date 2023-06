Z Łodzi do Turowa - decyzja szefa sztabu wyborczego PiS

Joachim Brudziński. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Jest pierwsza decyzja nowego sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości prowadzonego przez polityka ze Szczecina. Partyjna konwencja w najbliższą sobotę zostanie przeniesiona z Łodzi do Turowa - informuje Polsat News.

W Turowie na Dolnym Śląsku znajduje się kopalnia węgla brunatnego, o którą w ubiegłym roku polski rząd toczył spór z Czechami, a w tym właśnie czasie politycy opozycji postulowali zamknięcie zakładu.



Od poniedziałku kampanią wyborczą Prawa i Sprawiedliwości kieruje Joachim Brudziński; zastąpił on na tym stanowisku Tomasza Porębę. Zmianę na antenie Radia Szczecin ocenił dziennikarz i publicysta Radia Wnet, Łukasz Jankowski.



- Kiedyś miałem okazję na nieoficjalnym spotkaniu dla dziennikarzy zapytać pana premiera o to, kogo by widział z europarlamentu w Sejmie, kto powinien wejść na listę? Podawałem różne nazwiska, m.in. podałem nazwisko Joachima Brudzińskiego. Premier wtedy powiedział: bardzo chętnie. To by wskazywało, że do tej pory obóz premiera, który w sztabie był niemalże niereprezentowany będzie miał w osobie szefa sztabu dobre połączenie, które powinno poprawić komunikację między szefem rządu a sztabem wyborczym, która do tej pory - jak się zdaje - szwankowała - powiedział.



Do sztabu wyborczego PiS pod kierownictwem Joachima Brudzińskiego dołączył Adam Bielan. Ta dwójka kierowała m.in. ostatnią zwycięską kampanią prezydenta Andrzeja Dudy.