Wirtualny zielnik pomaga badaczom z całej Polski

Uniwersytet Szczeciński podsumowuje projekt Herbarium Pomeranicum. Jest to strona, która pozwala na przeglądanie przez internet zbiorów naukowców ze Szczecina, Słupska i Gdańska.

Zbiory w sieci ułatwiają pracę badaczom, którzy zza biurka mogą uzyskać dostęp do wybranych przez siebie eksponatów. To działa jak katalog w bibliotece - mówi prof. Agnieszka Popiela z Uniwersytetu Szczecińskiego.- Badacz może sobie po prostu przejrzeć ten katalog, zobaczyć czy go coś interesuje. Jeżeli tak, to może wtedy pojechać w to miejsce albo poprosić o wypożyczenie już konkretnych zbiorów, albo może poprosić o skan w znacznie większej rozdzielczości, albo może nawet poprosić o DNA konkretnego, wskazanego przez siebie w sieci okazu - mówi Popiela.W zakończonym projekcie brały udział trzy uczelnie. W planach jest jednak dużo większe przedsięwzięcie, które ma zrzeszać uniwersytety z całego kraju.- Tym razem to już będzie projekt w partnerstwie wszystkich dużych uczelni w Polsce, uniwersytetów, gdzie Uniwersytet Szczeciński będzie liderem. Wystąpimy o finansowanie wzbogacania kolekcji i dalszego jej udostępniania - mówi Popiela z US.Zbiory można oglądać na stronie herbariumpomeranicum.pl