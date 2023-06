Postępują prace na obwodnicy Gryfina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Budowa obwodnicy Gryfina, w ciągu drogi krajowej nr 31, idzie zgodnie z planem.

To zupełnie nowy, ponad pięciokilometrowy odcinek omijający miasto od wschodu. Gotowy jest już w 30% - mówi dyrektor kontraktu Tadeusz Kućmierz.



- Dzisiaj mamy widoczną w zasadzie całą obwodnicę. Roboty ziemne są w toku,w związku z tym widać jej przebieg. Możemy powiedzieć, że jesteśmy w pełni prowadzenia prac. Termin umowny z Generalną Dyrekcją przewidziany jest na październik tego roku i zostanie on dotrzymany - mówi Kućmierz.



Koszt realizowanej inwestycji to około 75 milionów złotych.



W kolejnych latach planowana jest budowa następnego odcinka. Tym razem z Gryfina do Radziszewa. Będzie to obwodnica Czepina, Nowych Brynek oraz Daleszewa.