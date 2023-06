Nie ma porozumienia w sprawie nadmorskiej ścieżki rowerowej

Spór o nawierzchnię ścieżki rowerowej Świnoujście - Międzyzdroje. Teraz rowerzyści, którzy chcą pokonać tę trasę mają do wyboru albo pełen wybojów leśny dukt, albo niebezpieczny odcinek drogi krajowej nr 3.

Świnoujski magistrat chce sfinansować budowę nowej ścieżki, jej nawierzchnia miałaby być wykonana najlepiej z betonu lub asfaltu. Urząd Morski, który zarządza terenem wskazuje jednak, że tego zabrania prawo leśne i proponuje tzw. nawierzchnię przepuszczalną, z utwardzonego kruszywa.



To droższe rozwiązanie - przekonywał w naszej audycji interwencyjnej "Czas reakcji" rzecznik prezydenta Świnoujścia Jarosław Jaz. - Odpowiedzialność za utrzymanie tej drogi spadłaby również na gminę Świnoujście, w związku z tym ponoszone w efekcie eksploatacji koszty byłyby może niewspółmierne do wkładu.



Część ścieżki miałaby powstać w lesie przy linii brzegowej, w takim miejscu asfalt czy beton nie sprawdza się, odpowiadał zastępca dyrektora ds. technicznych Urzędu Morskiego w Szczecinie Paweł Szumny. - System korzenny szuka przestrzenie życiowej swojej i niszczy tą nawierzchnię, a jedyną technologią naprawy jest skucie danego odcinka czy rozebranie kostki, odcięcie systemu korzeniowego, który tam się znajduje, co automatycznie powoduje obumieranie takiej roślinności.



Rozmowy utknęły, natomiast sytuacja rowerzystów pogorszy się w przyszłym roku, kiedy do użytku na odcinku Świnoujście - Międzyzdroje zostanie wybudowana droga ekspresowa - a rowerzyści na takie drogi wjeżdżać nie mogą.