Ośrodek Symulacji Medycznych otwarty w Szczecinie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nowa siedziba Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie przy ulicy Twardowskiego, została oficjalnie otwarta. W budynku pogotowia powstał pierwszy w kraju Ośrodek Symulacji Medycznych. Po ośrodku oprowadzał naszego reportera Grzegorz Ziomecki, ratownik medyczny.

- Proszę tylko podejść z mikrofonem do ust pacjenta. Proszę zapytać pacjenta tak jak ćwiczą prawdziwi ratownicy - mówi ratownik. - Co panu dolega? - pyta reporter. - Okropnie boli mnie noga - odpowiada symulator. - Sala w której się znajdujemy ona symuluje oddział ratunkowy. Patrzymy na nasz najbardziej zaawansowany symulator pacjenta. Akurat w tym przypadku pacjent nie ma nogi, noga jest urwana, z tej nogi może wydobywać się krew, ten pacjent może płakać, pocić się, mieć szczękościsk, napad drgawek, może zasymulować naprawdę wszystko. Symulator, w którym jesteśmy pomoże kierowcom pracującym w pogotowiu udoskonalić swoje umiejętności w kierowaniu pojazdami. Tutaj co widzimy, przemieszczamy się po tych ulicach, po których w rzeczywistości jeździmy na codzień. Możemy zasymulować tak jak teraz widać złe warunki atmosferyczne i opady deszczu. Do tego wszystkie dziury bujanie samochodem - mówi Ziomecki.



Ze starej siedziby pogotowia przy alei Wojska Polskiego karetki miały problem z szybkim dojazdem do pacjenta, teraz to się zmieni - podkreśla Artur Szałabawka, poseł PiS. - Tutaj dojazd do pacjentów będzie dużo szybszy, to jest bardzo duży plus. Myślę, że to jest wynik współpracy rządu i samorządu, bo rząd PiS przeznaczył 17 milionów złotych na tę inwestycję.



Ośrodek Symulacji Medycznych powstał z myślą o szkoleniach ratowników. Koszt budowy nowej siedziby pogotowia to 56 milionów złotych.