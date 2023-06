Co z promami po otwarciu tunelu? Bez obaw, "na żyletki" nie pójdą

Świnoujskie promy po otwarciu tunelu nie przejdą do lamusa. Ich kursy nadal będą się odbywały regularnie. Piesi będą także mogli korzystać z nowych połączeń autobusowych przez tunel.

Otwarcie tunelu za pasem, a w mieście zmiany. Na ulice z początkiem lipca wjadą autobusy nowych linii, które pasażerów przewiozą z centrum wyspy Uznam do centrum Świnoujścia na wyspie Wolin i Karsibór. Zabraknąć nie może także tradycyjnych miejskich promów. Te będą kursowały co pół godziny za dnia i raz na godzinę nocą.- Po otwarciu tunelu zostaną dwa promy Bielik, które będą pływały przez całą dobę i Karsibór na Przeprawie Centrum, który będzie przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych. Z autobusami stanowimy jednolitą siatkę połączeń komunikacyjnych- zapowiada Paweł Szynkaruk, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.Tunel znacznie skróci czas przemieszczania między wyspami. Warto jednak pamiętać, że nie pojedziemy w nim szybciej, niż 50 km/h.- Nie jest to tunel na sieci dróg ekspresowych, z tego powodu będą ograniczenia prędkości, będzie tu nadzór związany z odcinkowym pomiarem prędkości - dodaje Tomasz Kwieciński z GDDKiA w Szczecinie.Tunel pod Świną wraz z dojazdami monitorowany będzie przez 143 kamery.