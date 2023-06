Dofinansowanie WOPR. M.in. nowa łódź ratunkowa [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

450 tysięcy złotych - tyle wojewoda zachodniopomorski przeznaczył na dofinansowanie ratowników wodnych w naszym regionie.

Pieniądze trafią do Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Ochotniczych Straży Pożarnych , które też specjalizują się w ratownictwie wodnym. Tegoroczna dotacja jest o 50 tysięcy większa niż w ubiegłym roku.



- Patrząc na to, jak doposażane są jednostki ratownictwa wodnego myślę, że ostatnie lata są dużym wzmocnieniem, aczkolwiek cały czas jest potrzeba i ta potrzeba jest dosyć duża. Chciałbym przypomnieć, że jesteśmy województwem szczególnym jeżeli chodzi o tereny wodne, jeżeli chodzi o akweny - mówił podpisując umowy na dofinansowanie wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki.



WOPR kupi za otrzymane pieniądze specjalistyczną łódź ratunkową.



- Te pieniądze wydamy na utrzymanie Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego, na naprawę sprzętu i zakup paliwa oraz na kupno nowoczesnej łodzi ratunkowej, która wygląda jak łódź pontonowa, ale funkcjonuje na terenie całego świata. W rękach ratowników jest fantastycznym narzędziem, które pozwala błyskawicznie dotrzeć do poszkodowanego. Taką łódź kupimy - zapowiada Apoloniusz Kurylczuk z Wodnego Ochotniczego pogotowia Ratunkowego.



W tym roku będzie 150 nowych ratowników wodnych w naszym regionie.