Kamery na plaży w Kołobrzegu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Na kołobrzeskiej plaży pojawią się kamery monitoringu. Mają one poprawić bezpieczeństwo wypoczywających nad morzem.

To nowość na kołobrzeskiej plaży. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zakupił cztery kamery, które mają swoim zasięgiem objąć tereny najbardziej oddalone od wież ratowniczych. Zdaniem Stanisława Malepszaka, szefa kołobrzeskich ratowników monitoring poprawi bezpieczeństwo na całym odcinku plaży.



- Cała plaża centralna, czyli od falochronu portowego do Arki będzie objęta dodatkowym monitoringiem. Będzie to stoisko monitoringu na bazie ratowniczej, gdzie będziemy mogli przeciwdziałać różnego rodzaju zdarzeniom - zapowiada.



Kamery nie zostaną włączone do miejskiego systemu monitoringu, a ich obsługą zajmować się będą wyłącznie WOPR-owcy.



Ratownicy pojawią się na kołobrzeskiej plaży w najbliższą sobotę. Wówczas wystartują pierwsze trzy kąpieliska. Plażowy sezon w pełni ruszy 1 lipca i wówczas bezpieczeństwa nad wodą będzie pilnowało ponad 50 ratowników.