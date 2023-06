Nagrody dla najlepszych uczniów

Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]

Mają zachęcać i motywować do dalszej nauki - przyznano nagrody Prezydenta Miasta Szczecin dla najlepszych szczecińskich uczniów.

Otrzymało je ponad 400 osób ze szkól podstawowych jak i ponadpodstawowych, za wybitne wyniki i osiągnięcia w nauce w bieżącym roku szkolnym.



- Dostałem 200 złotych. Już drugi raz. To jest na pewno bardzo motywujące, bo jednak dużo czasu poświęciliśmy na naukę do tych wszystkich konkursów. Uważam, że jakieś wynagrodzenie nam się należy. - Cieszy to, że teraz mogę iść do takiego liceum, do którego zechcę. - Motywuje mnie to do lepszych osiągnięć - mówili.



- Bardzo się cieszę, że syn jest zadowolony, że uzyskał tak duże osiągnięcie - potwierdziła mama jednego nich.



- Uczestniczycie w konkursach i olimpiadach. Są to wybitne osiągnięcia, dlatego wam bardzo serdecznie gratuluję, ze jesteście tutaj w takiej liczbie - powiedział prezydent Szczecina, Piotr Krzystek.



W tym roku o nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin wnioskowało prawie 600 uczniów. Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się w auli I LO im. Marii Skłodowkiej-Curie w Szczecinie.