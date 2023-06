Gmina Kołbaskowo otrzyma pieniądze na budowę sieci wodociągowej [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Prawie 3 miliony złotych w ramach rządowego programu Polski Ład dostanie gmina Kołbaskowo na budowę sieci wodociągowej.

W ramach inwestycji zostanie przebudowany odcinek między miejscowościami Barnisław i Smolęcin. Planowana modernizacja od wielu lat była wyczekiwana przez mieszkańców - mówi Małgorzata Schwarz, wójt gminy Kołbaskowo.



- Do tej pory to są niestety instalacje azbestowe, żeliwne. Czas najwyższy żeby je wymienić. Dzięki tym środkom będzie to wreszcie możliwe - mówi Schwarz.



Nowa kanalizacja to niezwykle potrzebna inwestycja dla mieszkańców tej gminy - podkreśla Leszek Dobrzyński, poseł PiS.



- Wszelkie inwestycje typu kanalizacja, wodociągi, to wszystko to jest niezbędne do życia, do podstawowego funkcjonowania. Drogi, kanalizacja, wodociągi, czysta woda. Podstawowa rzecz - mówi Dobrzyński.



Gmina Kołbaskowo jest w ścisłej czołówce pozyskiwania rządowych pieniędzy na inwestycje w województwie zachodniopomorskim - zaznacza Artur Szałabawka, poseł PiS.



- Myślę, że do gminy Kołbaskowo trafiło w granicach około 20 milionów złotych. Trzeba powiedzieć, że te pieniądze są wydawane w sposób bardzo zrównoważony i rozsądny - mówi Szałabawka.



Przewidywany termin zakończenia inwestycji to koniec maja 2024 roku.