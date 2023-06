Drogowcy załatali ul. Zbójnicką. Mieszkańcy niezadowoleni [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najpierw przez lata zabiegali o remont ulicy, gdy się wreszcie doczekali, to teraz dają wyraz niezadowoleniu z tego, co zostawili drogowcy - mowa o mieszkańcach ulicy Zbójnickiej w Szczecinie.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie dziury wreszcie załatał - ale tylko je, co oznacza, że placki asfaltu leżą na drodze z kamieni i piaskowych dołów. To wytykają mieszkańcy Gumieniec na forach internetowych. Byliśmy też na miejscu.- Nie ma chodnika. Ludzie tu mieszkają z dziećmi. Jak spadnie deszcz to wszędzie jest błoto. - Powinno być chociaż pobocze. Mam 12-letnią wnuczkę i jak idzie do szkoły to też się o nią martwimy, czy da radę przejść - mówią mieszkańcy.Czekamy na komentarz Zarządu DrógTemat będziemy też kontynuować w audycji interwencyjnej " Czas Reakcji ", w czwartek po godzinie 12.