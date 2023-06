W czwartek rusza Cavaliada w Świnoujściu

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Już w czwartek w Świnoujściu rusza największe jeździeckie wydarzenie sportowe w Polsce. 200 koni z 9-ciu krajów w zmaganiach sportowych zobaczyć będzie można na plaży podczas Cavaliady Summer.

Wydarzenie jest nie lada gratką nie tylko dla miłośników jeździectwa. To wyjątkowa okazja, by podziwiać najlepszych zawodników na wyjątkowych i wyjątkowo cennych okazach mówi Szymon Tarant, Dyrektor sportowy Cavaliada Summer. - Ceny niektórych koni o potencjale olimpijskim osiągają kwoty kilku milionów euro. Niektóre z tych koni znalazły się w rękach właścicieli, którzy absolutnie nie są zainteresowani sprzedaniem konia.



Elżbieta Roeske, wiceprezes Grupy MTP dodaje, że wydarzenie, to nie tylko zawody. - Cavaliada składa się z trzech filarów: sport, pokazy oraz targi. Pokazy będzie można oglądać wieczorami przy romantycznych zachodach słońca.



Jedyne zmagania jeździeckie na plaży w Europie odbędą się między 22 a 25 czerwca. Pierwszego dnia świnoujska młodzież i dzieci będą mogli bezpłatnie zapoznać się z wszystkimi atrakcjami.