Dzieci z zespołem Downa z Bośni i Hercegowiny zwiedzają Pomorze Zachodnie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Młodzież z Bośni i Hercegowiny pokazuje, że zespół Downa nie jest przeciwnością do korzystania z życia. Na Pomorze Zachodnie przyjechała 16-osobowa grupa młodzieży z zespołem Downa z miasta Banja Luka. Szczecin jest jednym z punktów ich tournée po Europie.

Pokazują w ten sposób, że ich niepełnosprawność nie przeszkadza im podróżować i być samodzielnym - mówi rzecznik zachodniopomorskiego TPD Angelika Muchowska. - We wtorek byli w Mielnie, część z grupy pierwszy raz widziała morze -bardzo pozytywna wycieczka. Dzisiaj zwiedzamy Szczecin, byliśmy przy Filharmonii, na Wałach Chrobrego, przy Zamku Książąt Pomorskich.



Osoby z zespołem Downa są w każdym kraju i mierzą się z tymi samymi problemami - mówi przewodnicząca Koła TPD Iskierka Marzanna Kuszyńska. - To jest dla nich wycieczka i poznawanie nowych miejsc, osób, młodzieży w podobnym wieku. W siedzibie koła "Iskierka" ma Parkowej mieliśmy warsztaty muzyczne, tutaj mamy warsztaty taneczne - to są języki, które łamią bariery i oni są w stanie w jakiś sposób się ze sobą komunikować.



W piątek goście z Bośni przedstawią premierowo swój film, który pokazuje m.in. jak działa centrum do spraw syndromu Downa w Banja Luce i przed jakimi wyzwaniami stają rodziny, którym urodzi się dziecko z zespołem Downa.