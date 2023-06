Szałabawka: Polimery Police to dziejowa sprawa dla zachodniopomorskiego

Otwieramy dziś największą inwestycję w Europie Środkowo-Wschodniej. Tak o uruchomieniu produkcji polipropylenu mówił w "Rozmowie pod krawatem" poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka.

Dodał, że dzięki inwestycji zdywersyfikowana będzie produkcja Zakładów Chemicznych Police.- To jest dziejowa sprawa dla zachodniopomorskiego, ale też dla całej Europy Środkowo-Wschodniej. Największa inwestycja, która będzie produkowała ponad 470 000 ton polipropylenu. Samo zapotrzebowanie w Polsce wynosi 800 tysięcy ton. Proszę sobie wyobrazić, jak wielkie jest zapotrzebowanie. Jak to dobry ruch Grupy Azoty, dywersyfikujący działania - mówi Szałabawka.W najbliższym czasie zostanie otwarty tunel w Świnoujściu, ale także nowe bloki energetyczne w Elektrowni Dolna Odra.- To jest coś, czego było potrzeba Pomorzu Zachodniemu, bo Pomorze Zachodnie nie było rozwinięte w tym stopniu, w którym jest w tej chwili. Po ośmiu latach mamy zupełnie inne Pomorze Zachodnie niż było osiem lat temu - mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości.Polipropylen - jak mówią eksperci - jest wszędzie. To tworzywo sztuczne używane do produkcji części samochodowych, ale także ubrań.