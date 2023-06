Kołobrzeg ma nowy skatepark [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Nowy skatepark w Kołobrzegu. To inwestycja zrealizowana w ramach miejscowego budżetu obywatelskiego.

Skatepark powstał przy ulicy Pińskiej w Podczelu, czyli w najbardziej wysuniętej na wschód dzielnicy miasta. Teraz doczekał się oficjalnego otwarcia, a jego pierwsi użytkownicy mówią, że jest to miejsce zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych.



- Jest bardzo fajny. - Umiem skakać na hulajnodze, ale jakiś tam mocnych tricków jeszcze nie. - Chłopaki, którzy siedzą w tym temacie, odkryją to miejsce na nowo. - Może być. - Skateparki są bardziej pod deskę, a powinny być bardziej pod hulajnogę. Mogli by zrobić jakiś skatepark właśnie pod hulajnogę - mówią użytkownicy.



Jest to czwarty skatepark w Kołobrzegu, jednak pierwszy w tej części miasta. Jego uzupełnieniem ma być pumptruck, czyli specjalny tor rowerowy, którego budowa powinna zakończyć się w tym roku.



Inwestycja została zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy zagłosowali, a magistrat sfinansował budowę za niespełna 700 tysięcy złotych.