Premier w Brojcach: "Polacy czują się bezpieczni"

Mateusz Morawiecki w Brojcach mówił o przywracaniu posterunków policji zlikwidowanych w czasach rządów Platformy Obywatelskiej.

🚔 Premier @MorawieckiM w #Brojce: Rząd dba o bezpieczeństwo dzieci, kobiet i wszystkich - to jest dla nas priorytet. W ślad za naszymi słowami poszły czyny - blisko 200 posterunków na nowo zostało odtworzonych w naszym kraju. Policja jest naszym nośnikiem bezpieczeństwa -… pic.twitter.com/ecUDtvogWC — Kancelaria Premiera (@PremierRP) June 22, 2023

W Brojcach budowana jest jedna z nowych placówek dla policji.- Dlatego tak bardzo się cieszę, że w jednym z ostatnich badań prawie wszyscy Polacy - 96 procent - powiedzieli, ze czują się bezpiecznie w swojej okolicy. Ciekawe, czy Szwed też by tak powiedział czy Francuz na przedmieściach Paryża? - retorycznie pytał premier.Jak zaznaczył premier, w trakcie rządów PO-PSL zlikwidowano 400 posterunków policji w Polsce. Do tej pory udało się otworzyć ponad 100.Po wizycie w Brojcach premier pojedzie do Golczewa. Później na trasie ma jeszcze Szczecin-Bezrzecze i Police.