"Zapomnienie, bieda i bezrobocie to znak firmowy Platformy Obywatelskiej"

Nabór dla gmin popegeerowskich otwarty: wójtowie i burmistrzowie mogą starać się o kolejne pieniądze z budżetu państwa, z Funduszu Inwestycji Strategicznych - mówił premier Mateusz Morawiecki w Golczewie.

Jak zaznaczył, m.in. dzięki lokalnym inwestycjom z FIS Polska ma dziś najniższe bezrobocie w Europie 2,7% a nie tak jak za czasów Donalda Tuska.- Zapomnienie, bieda i bezrobocie to był znak firmowy Platformy Obywatelskiej i jej premiera - premiera Tuska, premiera polskiej biedy, premiera polskiego bezrobocia... Warto to sobie odświeżyć, bo on teraz jeździ, mami, kłamie i oszukuje - ocenił premier.Premier w czwartek odwiedzi także Szczecin i Police.