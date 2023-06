"Bardzo duże grono mieszkańców regionu przekonało się do PiS"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Ludzie chcą z nami rozmawiać. Mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość zyska w opinii mieszkańców Pomorza Zachodniego - mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka w "Rozmowie pod krawatem".

Poseł przypomniał, ile pieniędzy rządowych trafiło do małych miejscowości w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości.



- Tak dużo inwestycji w tych małych miejscowościach, gminach, powiatach. Inwestycje, które tam z Polskiego Ładu trafiły, niejednokrotnie przewyższają budżety roczne tych miejscowości - mówił Szałabawka.



Spotykamy się z samorządowcami i ludźmi w terenie. Mieszkańcy Pomorza Zachodniego chcą z nami rozmawiać i nie ma tu agresji i szyderstwa, tak jak przedstawia to jedna ze stacji telewizyjnych - dodał poseł.



- Wynikiem tych wszystkich rozmów i spotkań z mieszkańcami jest to, że widzę, że bardzo duże grono mieszkańców województwa zachodniopomorskiego przekonało się do Prawa i Sprawiedliwości - mówił Szałabawka.



Teraz jest czas, gdy możemy pokazać co zrobiliśmy - dodał poseł Artur Szałabawka.