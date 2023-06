W Golczewie premier zapowiedział kolejne inwestycje w Polsce lokalnej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Premier Mateusz Morawiecki kontynuuje objazd po województwie zachodniopomorskim. Po Brojcach premier odwiedził Golczewo w powiecie kamieńskim.

W Golczewie Mateusz Morawiecki zapowiedział, że od jutra gminy popegeerowskie mogą składać wnioski do trzeciej już edycji programu inwestycji strategicznych. Jak powiedział premier, gminy, w których znajdowały się PGR-y były mocno niedoinwestowane, a ten program poprawia i będzie poprawiać jakość życia w takich gminach.- W takich zapomnianych do niedawna zakątkach Polski, przepięknych zakątkach Polski, które mogą przyciągać jak magnes - będzie się działo coraz więcej. Ale jak one miały przyciągać, jeśli nie było dróg, kanalizacji, wodociągów, ujęć wodnych, oczyszczalni?! - retorycznie pytał premier.Program jest skierowany do najbiedniejszych samorządów, które często mogłyby mieć problem z wniesieniem wkładu własnego do innego programu.- Gmina, powiat muszą mieć jedynie 2 proc. wkładu własnego, aby móc realizować te inwestycje. 3,5 miliarda złotych to jest budżet, w ramach którego planujemy realizację inwestycji w ramach tego naboru - zapowiedział Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.Po wizycie w Golczewie premier Mateusz Morawiecki udał się do Szczecina, gdzie odwiedzi jedną ze szkół podstawowych. Następnie uda się do Polic, gdzie o godz. 13 rozpocznie się uroczystość związana z otwarciem fabryki polimerów.