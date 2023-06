Wywóz śmieci w Gminie Dobra. "Koniecznie zmiana, w takie upały pasożyty, białe robaki, makabra..."

Coraz wyższe temperatury oznaczają smród, robaki i pasożyty - zdesperowani mieszkańcy Dobrej domagają się zdecydowanej reakcji władz w sprawie wywozu śmieci.

Na razie trwają konsultacje społeczne, które zorganizowała Gmina Dobra. Bo mieszkańcy protestowali, gdy zmniejszono częstotliwość wywozu śmieci. Od początku roku dzieje się to raz na dwa tygodnie. Wspomniane konsultacje mają odpowiedzieć na pytanie, czy lepiej wrócić do starego systemu.Sprawa dotyczy ponad 8 tysięcy właścicieli domów jednorodzinnych.Wolałbym zapłacić więcej niż mieć smród pod domem - mówili spotkani przez naszego reportera mieszkańcy Gminy Dobra.- Jesteśmy za tym, żeby raz w tygodniu. Śmieci, które składamy w śmietnikach po dwóch tygodniach, przy temperaturze 35 stopni, to te śmieci same chcą wychodzić. - Koniecznie zmiana, pasożyty, takie upały, białe robaki, makabra... Przynajmniej latem, żeby co tydzień. Na pewno będę za tym głosować - mówili mieszkańcy.Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości. - Chcemy znać zdanie mieszkańców - mówiła w audycji interwencyjnej Czas Reakcji kierownik Wydziału ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji w Urzędzie Gminy Dobra, Anna Budzyńska.- Wyniki konsultacji otrzymają radni i oni będą musieli zadecydować, czy ten zakres świadczenia usług zwiększyć, bo one muszą być wyrażone w aktach prawa miejscowego, są niezbędne do tego, żeby przygotować i wszcząć postępowanie przetargowe na 2024 rok - powiedziała.Głosowanie potrwa do 26 czerwca. Można w nim wziąć udział przez internet - przez stronę urzędu albo w wiejskich świetlicach i klubach.