Dziś Dzień Ojca. "Kochamy go bardzo..." [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W Radiu Szczecin nie zapominamy o tych, którzy dziś świętują. Po Dniu Dziecka i Dniu Mamy przyszedł czas na Dzień Ojca.

To święto tych, którzy pomagają naprawiać świat. Często dosłownie...



- Mój tata jest w sumie fajny, bo mnie w różne miejsca zabiera. I tak sobie jeździmy samochodami, gdzie chcemy. - Ostatnio naprawił stół. - A mi naprawił komputer. - Najbardziej kocham tatę za to, że nauczył mnie jeździć rowerem. Teraz jeżdżę lepiej niż on. - Zawsze jak trzymałam latarkę, to mówił, że sobie świecę, a nie jemu. - Jak mi w rowerze pękła opona, bo najechałem na szkło, to mi pomógł. Kupił nową. - Śpi do godz. 14, my mamy plany, a on dopiero się budzi... Ale kochamy go bardzo - mówiły dzieci.



A 510 777 222 to numer dla słuchaczy Radia Szczecin, by pozdrowić ojców i złożyć im życzenia.