Polickie Polimery. Ruszyła produkcja [WIDEO, ZDJĘCIA]

Polickie Polimery w czwartek oficjalnie rozpoczęły produkcję. Nowa firma w naszym regionie, to także nowe liczne miejsca pracy - poinformował Prezes Grupy Azoty, Tomasz Hinc.

Dodał, że zakład wybudowany został w terminie i w założonym budżecie.- Z wielką satysfakcją możemy ogłosić, że rozpoczynamy produkcję polipropylenu w Polimerach Police. To szczęśliwy finał procesu budowy nowej fabryki chemicznej, pierwszej od pół wieku na wybrzeżu zachodnim. Budowy realizowanej - co chciałbym szczególnie podkreślić - zgodnie z harmonogramem i zgodnie z założonym budżetem w wysokości ponad 7 miliardów złotych - podkreślił.To wielka szansa dla powiatu polickiego - uważa starosta policki, Andrzej Bednarek. Dodaje, że obok nowych miejsc pracy istotne są także spore wpływy z podatków dla polickiego samorządu.- Nie mówiąc już o miejscach pracy, to są to realne środki dla Gminy Police w postaci dochodów dla jednostki, dla powiatu... W każdym zakresie życia społeczno-politycznego ta inwestycja ma ogromne znaczenie. Dla samych Zakładów - myślę jako mieszkaniec - jest bardzo dobrą dywersyfikacją tego, z czego głównie żyliśmy przez ostatnie lata - dodał starosta Bednarek.Głównym wykonawcą inwestycji była koreańska firma Hyundai Engineering.