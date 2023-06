W Świnoujściu trwa batalia o to, by mieć gdzie mieszkać

źródło: pixabay.com/ Schluesseldienst (domena publiczna)

Chętnych do wynajęcia mieszkania więcej, niż wolnych lokali. W Świnoujściu trwa prawdziwa batalia o to, by mieć gdzie zamieszkać.

Mnogość chętnych powoduje, że miesięczny koszt najmu nawet za najmniejszą kawalerkę, jest absurdalnie wysoki.



Sezon letni w Świnoujściu, to czas największego zarobku dla wyspiarzy. Korzystają hotelarze i restauratorzy, ale nie tylko. Rosnąca popularność miasta sprawia, że kwitnie także wynajem długoterminowy. Chętnych jest wielu, a liczba mieszkań ograniczona.



- Zgodnie z zależnością popytu i podaży - ceny stają się proporcjonalne do zainteresowania towarem - mówi Alicja Sawińska z biura nieruchomości w Świnoujściu: - Wynajmy nam schodzą, jak świeże bułeczki. Ceny za wynajem są wysokie, teraz kawalerka 30 m2 kształtuje się od 2200 do 2600 zł.



Wysokie ceny i brak dostępności mieszkań doskwiera szczególnie tym, którzy w Świnoujściu żyją, a na własne mieszkanie nie mają perspektyw.



- Koszty utrzymania są tu wysokie, ceny wynajmu już w momencie, gdy się wprowadzaliśmy były wysokie... Porównywalne są do kosztów w największych metropoliach w Polsce - mówi mieszkanka Świnoujścia.



Najdroższe, obecnie dostępne oferty wynajmu mieszkania sięgają nawet 4 tys. zł miesięcznie. Dla porównania w Szczecinie kawalerkę można wynająć za 900 zł.