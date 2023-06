RSnW: dyskryminowana mniejszość polska

Minister Przemysław Czarnek. źródło: https://www.facebook.com/CzarnekPL

Republika Federalna Niemiec nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec mniejszości polskiej - tak podczas audycji "Radio Szczecin na Wieczór" sygnalizował minister edukacji i nauki, Przemysław Czarnek.

Chodzi dokładnie o sprawę nauki języka polskiego jako języka ojczystego w Niemczech. Po presji wywartej przez polski rząd Bundestag utworzył fundusz poświęcony temu celowi, jednak nie trafiły tam żadne środki - zauważa minister Czarnek.



Rząd RP zmniejszył finansowanie nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości na ubiegły rok szkolny, co w Niemczech odebrano jako przejaw dyskryminacji. Żadna mniejszość narodowa, nawet po obcięciu budżetu, nie dostaje takich pieniędzy w Polsce, jak większość niemiecka.



- Stronie niemieckiej dajemy do zrozumienia: jeśli wypełnicie zobowiązania międzynarodowe wobec mniejszości polskiej - której jest więcej, niż Niemców w Polsce - to my możemy wrócić do rozmów - mówi Przemysław Czarnek.



Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku z narodowością niemiecką identyfikuje się ponad 132 tysiące osób zamieszkałych na terenie Polski.