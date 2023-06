Dziś rozpoczyna się 59. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim.

Wystąpi na nim około dwustu artystów z Polski i zza granicy. W każdy piątek, aż do 1 września, na XVII wiecznych barokowych organach grać będą znani muzycy - zapowiada dyrektor artystyczny festiwalu prof. Eugeniusz Kus.- Polegamy na inwencji samych wykonawców, bo zespoły czy wykonawcy wybierają ze swojego repertuaru to, co ich zdaniem jest najciekawsze i to, co najbardziej się nadaje do wykonania na tym właśnie instrumencie - tłumaczy Kus.Jak w każdym roku na festiwalu dominować będzie muzyka barokowa - dodaje prof. Eugeniusz Kus: - Bywało tak, że na każdym koncercie posłuchać można było utworów Jana Sebastiana Bacha, jeżeli chodzi o muzykę organową. W tym roku również często będzie Bach, jego preludia i fugi. Sporo jest też muzyki barkowej, chociaż muzycy lubią wykonywać także muzykę Mendelsona.Koncert inaugurujący 59. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej rozpocznie się dziś o godzinie 19.00 w Konkatedrze pw. św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim.