Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem dla Polski południowo-wschodniej, centralnej i północno-zachodniej. Miejscami w czasie burzy porywy wiatru mogą zbliżać się do 80 kilometrów na godzinę.

Na Zachodnim Pomorzu prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym Wysokość opadu 30-45mm

towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70km/h

Burze mogą pojawiać się także w nocy.





Synoptyk IMGW Anna Woźniak, powiedziała, że jeszcze silniejsze zjawiska atmosferyczne mogą występować po południu i wieczorem na południowym wschodzie Polski.- Spodziewamy się gwałtownych burz z ulewnymi oraz nawalnymi opadami deszczu, które lokalnie mogą dochodzić do 50-55 milimetrów. Nie wykluczamy silnych porywów wiatru do 90 kilometrów na godzinę, a miejscami - do 100 kilometrów na godzinę. Oczywiście burzom będzie towarzyszył także grad - mówiła Anna Woźniak.Ostrzeżenia pierwszego - słabszego - stopnia dotyczą województw zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, znacznej części mazowieckiego, północnych powiatów lubelskiego oraz wschodnich powiatów wielkopolskiego.