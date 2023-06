Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Uwaga na wyjazd ze Świnoujścia - by wydostać się z wyspy Uznam trzeba odstać swoje.

Kolejki na dwóch przeprawach promowych w kierunku Szczecina zmuszają kierowców do stania w co najmniej godzinnym korku.



Mimo kursujących na okrągło trzech promów Bielik, zator w centrum miasta sięga aż do ul. Daszyńskiego blokując całkowicie ruch w stronę wybrzeża. Polecamy objazd innymi ulicami.



Podobnie jest na przeprawie promów Karsibór, gdzie już w tej chwili powstała kilometrowa kolejka. By wydostać się ze Świnoujścia, trzeba uzbroić się w cierpliwość.