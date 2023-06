Ostatnie przygotowania na kołobrzeskiej plaży

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Piątek to ostatni dzień przygotowań do startu sezonu na nadmorskich plażach. W Kołobrzegu pierwsi ratownicy wyjdą na plażę jutro, ale sezon w pełni ruszy dopiero za tydzień.

W piątek kąpieliska w Kołobrzegu pozostają jeszcze nieczynne. Pierwsze wystartują w sobotę, a ratownicy pojawią się na trzech wieżach na plaży centralnej i zachodniej. Sezon na plaży w Kołobrzegu w pełni ruszy od początku lipca, a wówczas funkcjonować będzie 10 kąpielisk.



Chociaż nadmorskie kurorty mają problemy dotyczące obsady ratowniczej, to Robert Szpak z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji mówi, że Kołobrzeg tradycyjnie sięgnął po wsparcie ratowników z całej Polski.



- Miejmy nadzieję, że wszyscy ratownicy, którzy wyrazili taką chęć przyjadą i podejmą pracę na naszych kąpieliskach - wierzy.



Stanisław Malepszak, szef kołobrzeskich ratowników zapewnia, że wypoczywający na miejscowej plaży będą bezpieczni.



- Będzie pracować 50 ratowników; 40 na stanowiskach, a 10 osób jest do obsługi. Plus grupa mobilna, która będzie zabezpieczać fragment plaż niestrzeżonych - dodaje.



Ratownicy na wieżach będą pilnować bezpieczeństwa codziennie w godz. 10-18. W godzinach wieczornych i nocnych pełnić będą dodatkowe dyżury.



Kąpieliska w Kołobrzegu pozostaną czynne do końca sierpnia.