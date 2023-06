Wsparcie dla kolejnej inwestycji w Świnoujściu

Wielki gospodarczy projekt w Świnoujściu dostał dofinansowanie z Unii Europejskiej. Chodzi o budowę terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych.

Blisko 70 milionów euro to kwota, jaka trafi do Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście. To 85 proc. kosztów inwestycji, jaką ma zrealizować port. Chodzi m.in. o pogłębienie kanału wejściowego i budowę nabrzeża o długości pół kilometra ze stanowiskami dla dwóch statków.Przygotowanie infrastruktury przez port jest konieczne, aby Orlen mógł składać wiatraki na morskie farmy wiatrowe. Farma Baltic Power stanie na Bałtyku w okolicach Łeby. Będzie ją tworzyło 76 turbin, co pozwoli zasilać czystą energią ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych rocznie.