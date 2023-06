Koniec roku szkolnego. A wakacje... nieco dłuższe! [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Choć pogoda deszczowa, to uczniowie szczecińskich szkół mogą już zasmakować wakacji. Dziś wyczekiwany przez nich koniec roku szkolnego.

Z tej okazji wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki złożył życzenia dla uczniów, rodziców i grona pedagogicznego: - Serdecznie gratuluję wszystkim uczniom i uczennicom tego zakończenia roku szkolnego. Gratuluję rodzicom, wychowawcom i nauczycielom. Oczywiście to jest sukces dzieci i młodzieży edukacyjny. Ale za nim zazwyczaj stoi większa grupa ludzi - bliscy, wychowawcy czy nauczyciele.



Część uczniów powróci do klas we wrześniu. Ósmoklasiści czekają na wyniki egzaminów i rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.



- Wiele przeżyć i pięknych chwil za mną. Najlepiej wspominam chyba festyn, na którym się spotkaliśmy z wielką grupą przyjaciół, było fajnie, bo to był wspólny czas. - Ukończenie podstawówki to też stres i trochę tęsknoty - opowiadają absolwenci.



"Ludzie są niezwykli jak zachód słońca, jeśli pozwolisz im takimi być" - tym cytatem dyrektor Szkoły Podstawowej numer 74 pożegnała uczniów klas ósmych.



Tegoroczne wakacje potrwają dłużej niż zwykle, zgodnie z Kalendarzem roku szkolnego 2023/2024, nowy rok szkolny nie rozpocznie się pierwszego, tylko czwartego września.