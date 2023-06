W Morskiej Stoczni Remontowej pełne doki

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Mimo trudnej sytuacji na rynku transportów morskich, Gryfia zdobywa zlecenia. "Armatorzy już pytają, kiedy będzie dostępny nowy dok" - mówi prezes Gryfii Krzysztof Zaremba.

- Gryfia ma taką renomę i wróciła do gry kilka lat temu na poważnie. To świadczy o dobrej kondycji firmy i o solidności marki. Pamiętajmy, świat armatorów, shippingowy, to mały świat. Tutaj wszyscy się wymieniają informacjami między sobą, gdzie warto robić. A stosunek ceny do jakości w stoczni Gryfia gwarantuje nam dużą przewagę konkurencyjną - tłumaczy Zaremba.



Morska Stocznia Remontowa Gryfia remontuje rocznie od 100 do 120 statków.



- Oby takie sytuacje trwały cały rok. Kundle szczekają, a Gryfia płynie stabilnym kursem. Mamy dodatnie wyniki finansowe za ostatnie dwa lata - z działalności podstawowej, jaką są remonty i przebudowy statków. To nas bardzo cieszy - dodaje Zaremba.



Zakład dalej montuje tzw. urządzenia do uzdatniania wód balastowych. Posiadanie tego typu urządzeń jest wymagane przez konwencje morskie. Dla stoczni to kolejne źródło dochodów.