Szykują się zmiany na Placu Żołnierza

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Będą zmiany organizacji ruchu na Placu Żołnierza. Chodzi o odcinek wjazdowy do centrum Szczecina.

Teraz zjeżdżając z Trasy Zamkowej kierowcy mają trzy pasy - jeden krótki tylko do skrętu w lewo, w kierunku Bramy Portowej, a także dwa długie do skrętu w lewo i jazdy na wprost oraz do jazdy na wprost i skrętu w prawo w kierunku Placu Rodła.



Magistrat chce to zamienić - teraz krótkim będzie prawy pas do skrętu w prawo i jazdy na wprost.



Mamy nadzieję, że upłynni to ruch w tym miejscu - mówił, w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", kierownik zespołu ds. organizacji ruchu w Urzędzie Miasta Szczecina Marcin Charęza: - Takie przemyślenia organizacji ruchu powstały już na etapie obserwacji ruchu drogowego przed przebudową i w jej trakcie. Stąd takie - może i kosmetyczne - ale mam nadzieję, że lepsze dla kierowców zmiany.



Zmiany mają być wprowadzone w wakacje.