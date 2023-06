Jednostka szczecińskiego zarządu portów statkiem roku

"Strażak-28" nagrodzony tytułem Statku Roku na III Forum Morskim Radia Gdańsk.

Statek ten został wybudowany przez gdańską stocznię Remontową Shipbuilding na zlecenie Zarządu Portów Szczecin i Świnoujście.Jest to jednostka do zadań specjalnych - mówi Dariusz Jaguszewski, prezes zarządu stoczni Remontowa Shipbuilding S.A.- Ktoś by mógł powiedzieć: co w tym specjalnego? Niecałe 30 metrów długości, 10,5 m szerokości. Natomiast jest to jednostka przeznaczona do bardzo trudnych, wyzywających operacji, jak holowanie, asystowanie i gaszenie pożarów podczas asyst zbiornikowców LNG - mówi Jaguszewski."Strażak-28" ma ponad 29 metrów długości i prawie 10,5 m szerokości. Jednostka może pływać z prędkością 12 węzłów.Na gali Forum Morskiego Radia Gdańsk nagrodą Złotego Żagla nagrodzeni został również wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk oraz kapitan żeglugi wielkiej Wiesław Piotrzkowski.