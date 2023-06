IMGW: weekend będzie chłodniejszy

Weekend będzie chłodniejszy w całym kraju. Spodziewane są przelotne opady deszczu i słabe burze.

Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południowym wschodzie opady deszczu i burze - sumy nawet do 50 mm. Temperatura od 20°C na południu i w centrum do 25°C na Pomorzu i Kujawach. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni. 🌦️#IMGW #pogoda #sobota pic.twitter.com/jRH4ZgMhDY — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 24, 2023

Jak powiedziała Emilia Szewczak z biura prasowego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dziś najładniejsza pogoda będzie na zachodzie Polski.- Temperatura powietrza wyniesie od około 20 stopni na Wybrzeżu, przez 21 stopni w centrum, do 24 stopni na zachodzie. Nie spodziewamy się już upałów i również burze będą już zdecydowanie słabsze - mówiła Emilia Szewczak.Słabsze burze zarówno dziś jak i jutro mogą pojawiać się na północnym wschodzie i na południu Podkarpacia. Z kolei na wschodzie i południowym zachodzie prognozowane są przelotne opady deszczu. Emilia Szewczak dodała, że w niedzielę ma być słonecznie i cieplej.- Temperatura maksymalna będzie już wyższa: od 20-21 stopni nad morzem, przez 24-25 stopni w centrum, do 26 stopni w Zielonej Górze i Zgorzelcu - mówiła Emilia Szewczak.Zgodnie z prognozami meteorologów, w poniedziałek na zachodzie kraju temperatura może wzrosnąć do 30 stopni, ale od wtorku znów będzie chłodniej.