"Bitwa Regionów" w Kamieniu Pomorskim. Finał powiatowy

2021 - I miejsce w Konkursie Bitwa Regionów - KGW w Kowańczu „SIKORECZKI” - zgłoszona potrawa Topinambur na boczku

Kolejny finał powiatowy konkursu kulinarnego "Bitwa Regionów". O godz. 14 w Kamieniu Pomorskim przy tutejszej marinie osiem zespołów reprezentujących Koła Gospodyń Wiejskich przygotują swoją popisową potrawę.

Oprócz wykwintnego dania ważne będzie odpowiednie zaprezentowanie potrawy.



- Danie, które mamy zgłoszone to malinowy pierożek z Trzebieszewa; nie są to pierogi spotykane na co dzień, ponieważ w ich wnętrzu skrywają się zarówno maliny jak i twaróg przygotowany na słodko. Na takie imprezy zakładamy nasze lokalne stroje; są to nasze koszulki z logo Koła oraz jednakowe spódnice - mówi Monika Kosińska z KGW w Trzebieszewie.



Mamy bardzo aktywnie działające koła gospodyń.



- W ostatnim czasie powstało osiem kół - każde koło realizuje zadania w różnego rodzaju procesach: gastronomicznych, historycznych, kulturalnych, sportowych... Koło Gospodyń Wiejskich z Trzebieszewa poszło w kierunku kulinarnym - dodaje Stanisław Kuryłło, burmistrz Kamienia Pomorskiego.



Oprócz zmagań kulinarnych podczas pikniku odbędą się również pokazy taneczne i występy artystów z Kamieńskiego Domu Kultury.



"Piknik z Produktem Polskim", w ramach którego odbywa się konkurs kulinarny, potrwa do godz. 18.