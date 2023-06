Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Puszczają mydlane bańki, grają w tenisa i malują farbami - trwa rodzinny piknik na Jasnych Błoniach.

To okazja, by w przyjaznej atmosferze spędzić sobotnie popołudnie z najbliższymi. Uroku dodaje lokalizacja, czyli szczecińskie Jasne Błonia oraz słoneczna pogoda.



- Malujemy podwodny świat. - Takie inicjatywy są bardzo fajnie. Zawsze bańki są na topie. - Budujemy garaż, pomagam synkowi. - Jestem dumna, moje dzieciaczki śpiewały... - mówili uczestnicy pikniku.



Piknik potrwa do godz 15. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Inicjatyw Rodzinnych w Szczecinie.