Trasa Dotrzymanego Słowa. Minister Golińska w Drawsku Pomorskim [ZDJĘCIA]

Woda wreszcie wygląda jak woda - mówi burmistrz Drawska Pomorskiego, który wspólnie z wiceminister środowiska podsumowywał ostatnie inwestycje w regionie - w tym budowę kanalizacji i wodociągu na odcinku od Drawska Pomorskiego do miejscowości Oleszno.

- Największą inwestycję wodno-kanalizacyjną, czyli budowę nowej infrastruktury na odcinku Drawsko-Mielenko-Oleszno, czyli ta, która była najbardziej oczekiwana, przede wszystkim przez mieszkańców Oleszna. Tam był potężny problem z jakością wody..., w końcu dziś usłyszeliśmy, że mieszkańcy są zadowoleni: woda jest zdatna do picia, woda wygląda jak woda... Byliśmy też na części przebudowanych ulic w obrębie miasta, które są już zakończone - podkreślał Krzysztof Czerwiński.



Burmistrz Drawska Pomorskiego podkreślał, że bez finansowania z Warszawy, na dogodnych warunkach, gminy nie byłoby na to stać. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Małgorzata Golińska zapewniała, że realizuje strategię rządu.



- Odbywam Trasę Dotrzymanego Słowa, rząd deklarował, że będzie wspierał zarówno większe, jak i mniejsze miejscowości, że będzie pamiętał o gminach popegeerowskich - powiedziała.



W tym tygodniu ogłoszono nabór do kolejnej edycji rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych, który ma być skierowany szczególnie do gmin popegeerowskich. Do podziału jest ponad 3,5 miliarda złotych.