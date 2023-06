Ostatnie pożegnanie konsula Piotra Golemy [ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Pożegnali byłego konsula generalnego Polski w Niemczech. Dziś w Szczecinie odbył się pogrzeb Piotra Golemy, który pełnił funkcję m.in. konsula generalnego RP w Hamburgu i kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Berlinie.

Pracował również w Departamencie Polityki Europejskiej MSZ. Msza pogrzebowa Piotra Golemy została odprawiona dzisiaj o godz. 13:00 w kościele pod wezwaniem Świętej Rodziny w Szczecinie.



- To ogromna strata - mówią uczestnicy pogrzebu: - Był bardzo dobrym człowiekiem, był empatyczny, ciepły. Miał wielką wiedzę na temat historii, był też patriotą. - To był naprawdę dobry człowiek, był moim szwagrem i znaliśmy się od ponad 40 lat. Cóż powiedzieć... Szkoda człowieka. - Biło od niego ciepło. To wielka strata.



- Wszyscy uczestnicząc w tej w eucharystii chcemy modlić się za Piotra. Prosić o miłosierdzie dla naszego zmarłego brata, aby mógł cieszyć się chwałą Nieba - mówi ksiądz Andrzej Krzystek.



W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział m.in. reprezentujący premiera RP Mateusza Morawieckiego - wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, władze samorządowe na czele z prezydentem Miasta Szczecin Piotrem Krzystkiem i korpus dyplomatyczno-konsularny z Polski i Berlina.



Piotr Golema miał 62 lata. Umierając, zostawił żonę i dwóch synów. Były konsul spocznie na szczecińskim Cmentarzu Centralnym.