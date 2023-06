"Lato Kierowców" (audycja "na żywo" w każdą niedzielę do końca sierpnia) startuje na antenie Radia Szczecin od godziny 14. Potrwa do godziny 18. źródło: https://pixabay.com/pl/407165/SplitShire/CC0 - domena publiczna

Zmiany drogowe na szczecińskim Węźle Klucz będą tematem przewodnim dzisiejszego "Lata Kierowców" z Radiem Szczecin.

Łącznica między autostradą A6 a drogą S3 jest miejscem ogromnych zatorów drogowych - głównie w trakcie wyjazdów weekendowych.



- Mamy natężenia sięgające 70 tysięcy pojazdów na dobę, które dodatkowo - w piątki i soboty wakacyjne - kumulują się na jednym kierunku, na jednej jezdni. W związku z tym Tam już są bardzo mocno przekroczone wartości natężeń ruchu, no i występują te problemy - przyznaje Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.



