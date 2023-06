Okręty, czołgi i pokaz sprzętu... W Świnoujściu trwa festyn [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Takiego festynu w Świnoujściu już dawno nie było. Marynarze 8. Flotylli Obrony Wybrzeża przy nabrzeżu zapraszają do zwiedzania okrętów, czołgów i pokazu sprzętu wojskowego.

Rosomaki, czołgi i sprzęt dla nurków minerów, to jedne z wielu prezentowanych atrakcji. Każdy przez chwilę może poczuć się jak żołnierz, wsiadając do bojowego wozu, czy namierzając cel armatą. Chętnych do tego nie brakuje.



- Rewelacyjnie jest, morza nie ma u nas, więc dla nas takie okręty to nowość. - Pierwszy raz uczestniczę w czymś takim, do tego mogę zwiedzać okręty, nawet usiąść pozwolili - mówili uczestnicy.



A wszystko dzieje się przy wybrzeżu Władysława IV w Świnoujściu, między stacją Orlen a Kapitanatem Portu. Festyn zakończy się o godz. 21:00 koncertem orkiestry wojskowej.