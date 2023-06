Noc Kupały. Tradycje świętojańskie na Psiej Polanie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Po raz kolejny w Szczecinie odbyła się impreza "Noc Kupały. Tradycje świętojańskie".

Wydarzenie - ze względu na remont Zamku Książąt Pomorskich, gdzie miało miejsce przez ostatnie 20 lat - przeniosło się na Psią Polanę do Paru Kasprowicza.



- To już 21. raz w Szczecinie. Publiczność nasza jest już przyzwyczajona i pewnie ścigaliby nas listami gończymi, gdybyśmy im nie dostarczyli Nocy Kupały, bo to jest piękne święto. Poza sztafażem jarmarcznym, choć u nas wszystko ma historyczne korzenie, są tradycje: krzesanie ognia, konkurs na wianek, skakanie przez ogień, bylica, spławianie wianków... Ludzie czekają na to i jest ich mrowie - mówi organizator imprezy, wojewoda Drużyny Grodu Trzygłowa, Igor Górewicz.



Jak co roku wielkim zainteresowaniem cieszyło się plecenie wianków i późniejsze ich spławianie na Rusałce. Najlepsze wianki wyłoniło jury pod kierunkiem Dobrosławy Pardus.



- Były piękne wianki, bardzo różnorodne, kolorystyka bardzo zróżnicowana i różna wielkość - powiedziała.



W przyszłym roku organizatorzy "Nocy Kupały" zapraszają także na Psią Polaną.