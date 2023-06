Wybory z przymrużeniem oka, bo mogły zgłaszać się panie w wieku od 20 do 100 lat: uśmiech był najważniejszy w czasie sobotnich, wieczornych wyborów Miss Pojezierza Drawskiego - Kwiat Paproci.

Imprezę zorganizowano nad jeziorem Siecino w Cieszynie w gminie Złocieniec. Zgłosiło się 10 kandydatek: prezentowały się i w strojach kąpielowych i w układach tanecznych.



- Jestem pod wrażeniem, ich spontaniczność, szczery i dziecięcy uśmiech... Widać, że się dobrze bawią i o to chodziło - mówi jedna z organizatorek, Barbara Pawłowska.



Tytuł Miss Pojezierza Drawskiego zdobyła Angelika Beńko.



- Chciałam zobaczyć jak to jest, zobaczyć, pobawić się... - przyznała Miss Pojezierza Drawskiego.



Oficjalna część wieczoru zakończyła się wrzuceniem wianków do wody.