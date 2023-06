Przetarg na analizę nawigacyjną nowego toru wodnego

Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Urząd Morski w Szczecinie ogłosił pierwszy przetarg rozpoczynający wielką inwestycję czyli budowę nowego podejścia dla statków do Świnoujścia.

Jest to przetarg na analizę nawigacyjną dla nowego toru. Rząd przyjął długoletni program inwestycyjny dla tej budowy.



- On dotyczy szczegółowego wyznaczenia i określenia współrzędnych tego toru pod kątem nawigacyjnym i bezpieczeństwa nawigacji maksymalnych statków, jakie mają zawijać do tego portu; zarówno masowców, jak i kontenerowców. Tu kontenerowce pewnie będą miały pewnie przeważające parametry, czyli ok. 400 metrów długości i 60 metrów szerokości. W przypadku masowców długość będzie mniejsza, ale szerokość podobna - wyjaśnia Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.



Rzad przeznaczy na budowę toru podejściowego do Świnoujścia 10 miliardów złotych. Ma on omijać wody sporne z Niemcami. W ramach inwestycji powstanie też falochron dla głębokowodnego terminalu kontenerowego i pogłębiarka potrzebna do utrzymania torów wodnych.



- Analiza nawigacyjna jest niezbędna do tego, aby określić bezpieczne parametry, oznakowanie nawigacyjnego toru; chodzi o to, żeby analiza dokładnie rozpatrzyła, gdzie będą miejsca grotów dla statków, gdzie miejsce kotwicowiska i kotwicowiska kotwicowiska awaryjnego tak, aby żegluga mogła odbywać się płynnie i bezpiecznie - dodał.



Nowy tor ma mieć 17 metrów głębokości i 500 metrów szerokości. Dziś tor podejściowy do Świnoujścia ma głębokość 14.5 metra i szerokość 220 metrów.