W Cedyni walczyli dzisiaj wojowie z całej Polski [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Prawie stu wojów odtworzyło dzisiaj historyczną bitwę pod Cedynią, pod samą górą Czcibora.

Grupy rekonstrukcyjne przyjechały z całej Polski, aby uczcić 1051. rocznicę tego wydarzenia.



W starciu wojsk margrabiego Marchii Łużyckiej Hodona z armią Mieszka I wygrała drużyna polskiego władcy.



Z dowódcami wojsk obu stron rozmawiał nasz reporter: - Widać, jak toczyliśmy dzisiaj bój, każdy z nas jest mokry i styrany, również przez pogodę... Cieszy nas kolejny sukces. - Wojsko Polskie nas wygoniło, nie mogliśmy wykorzystać przewagi liczebnej, znajomość terenu przeważyła i zwyciężył Mieszko I. - My jesteśmy zadowoleni, tak jak widzowie. - Bitwa super, nasi górą! Za rok przyjedziemy znowu.



Do bitwy pod Cedynią doszło w 972 roku. Była to jedna z pierwszych walk, jakie musiał stoczyć Mieszko I - władca rodzącego się wówczas Państwa Polskiego.



Patronem medialnym inscenizacji jest Radio Szczecin.