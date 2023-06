Wybuch w Akademii Sztuki. Są ciężko ranni [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Trzy kobiety poszkodowane po wybuchu, do którego doszło około godziny 16:00 w pracowni graficznej Akademii Sztuki, przy ulicy Kolumba w Szczecinie.

Wszystkie trzy trafiły do szpitala, jedną z kobiet trzeba było przetransportować śmigłowcem LPR - mówi Paulina Heigel, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.



- Najmłodsza w wieku około 20 lat, z poparzeniami blisko 90 procent powierzchni ciała. W bardzo ciężkim stanie została przez nasz zespół ratownictwa medycznego zabezpieczona i przekazana zespołowi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Natomiast dwie pozostałe kobiety w wieku 33 i 40 lat zostały zabezpieczone przez nasze zespoły i przetransportowane do szpitali z oparzeniami klatki piersiowej i twarzy - informuje Heigel.



Jak tłumaczy wicerektor Mikołaj Iwański, prawdopodobnie doszło do nieszczęśliwego wypadku podczas zajęć dodatkowych.



- Grafika warsztatowa ma to do siebie, że używa się tam różnych substancji - podkreśla Iwański: - To są tradycyjne, historyczne techniki graficzne i tu się pracuje faktycznie z chemikaliami. To są techniki, które wymagają zaawansowanej wiedzy technicznej, którą oczywiście nasi wykładowcy posiadają.



- Na miejsce wypadku przybyli strażacy, w budynku nie doszło do dużego pożaru - mówi st. kap. Franciszek Goliński z Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie: - Po wejściu strażaków do pomieszczeń nie stwierdzono pożaru. Nasze działania polegały na udzieleniu pierwszej pomocy oraz na sprawdzeniu czy nie ma zagrożenia w budynku. 15 obecnych w nim osób ewakuowało się.



Nie jest znana jeszcze przyczyna wybuchu, prawdopodobnie doszło do niego podczas pracy z denaturatem.