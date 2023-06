Piłkarskie święto w Kołbaczu [ZDJĘCIA]

Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin] Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin] Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin] Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin]

Prawie tysiąc osób na trybunach wspierało miejscowy GKS w meczu barażowym z Czciborem Cedynia. Spotkanie to decydowało o tym, która drużyna w przyszłym sezonie wystąpi w klasie okręgowej.

Gospodarze wygrali 6:0, a cztery bramki w tym meczu zdobył Patryk Gawiński. Jak sam przyznał jego drużyna w kolejnych latach chce awansować jeszcze wyżej.



- Wydaje mi się, że aspiracje klubu są takie, żeby to nie był koniec. Nie wiadomo czy już w następny sezonie, czy później, kibice, działacze i zawodnicy chcieliby, żeby czwarta liga zawitała do Kołbacza - dodał Gawiński.



- Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej dwa lata temu wprowadził mecze barażowe i był to strzał w dziesiątkę, widać jakie to wywołuje emocje - radość i łzy - podsumował wiceprezes PZPN Maciej Mateńko.



Mateńko potwierdził po meczu, że system barażowy w niższych klasach rozgrywkowych w kolejnym sezonie zostanie utrzymany.