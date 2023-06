Stosunki polsko-niemieckie. Debata z okazji rocznicy bitwy pod Cedynią

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

"Stosunki polsko-niemieckie w perspektywie polskiej myśli zachodniej" - pod takim tytułem odbyła się debata z cyklu Kolokwia Ottoniańskie w Radiu Szczecin, tym raz nie w studiu, a u stóp Góry Czcibora, z okazji obchodzonej w ten weekend 1051. rocznicy Bitwy pod Cedynią.

- Polska myśl zachodnia kształtowała się na przełomie XIX i XX wieku, kiedy nie było Państwa Polskiego - mówi dr Maciej Maciejowski, historyk: - Niemcy rosły bardzo w siłę, zagrażały przed I wojną światową porządkowi europejskiemu. W kręgu narodowej demokracji zrodziła się koncepcja oparcia się o Rosję przeciwko Niemcom. Postrzegano Niemców jako największe zagrożenie. Nawiązując do czasów piastowskich, próbowano wyeksponować te wątki w historii Polski, które ukazały zaangażowanie władców piastowskich w tę politykę zachodnią.



- Trzeba docenić dorobek polskiej myśli zachodniej - ocenia dr Wojciech Lizak: - Został jakby przytłumiony przez opowieść komunistów o tym, że jedyną zasługą w zagospodarowaniu ziem zachodnich byli oni.



- Polscy historycy muszą uczestniczyć w debacie międzynarodowej - podkreśla dr Sebastian Ligarski, historyk, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej we Szczecinie: - Chodzi o to, aby nasze publikacje, które są na bardzo dobrym poziomie naukowym były publikowane w Niemczech, Francji czy Wielkiej Brytanii. Zatem w miejscach ważnych w trakcie budowania historii Europy Środkowej i Wschodniej.



Debata została zorganizowana przy udziale m.in. Radia Szczecin i Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej.