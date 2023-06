Susza w regionie. Rolnicy skarżą się na SMSR

Zachodniopomorscy rolnicy biorą sprawy w swoje ręce - gospodarze skarżą się, że kolejny rok z rzędu aplikacja, która miała pomagać w monitoringu suszy, nie zdaje egzaminu.

Dlatego zamierzają wnioskować o rezygnacji z niej. Trwają również prace nad filmem, który zobrazuje skalę strat z powodu braku deszczu.Rolnicy od dawna informują, że System Monitoringu Suszy Rolniczej nie pokazuje faktycznego stanu rzeczy, przez co rolnicy nie mogą dostać odszkodowań. Teraz wnioskują do Ministerstwa Rolnictwa o przywrócenie specjalnych komisji do spraw suszy.- Chcemy pokazać władzom skalę, bo ktoś zza biurka może powiedzieć: "Nie ma sygnału, no to u was chyba jest dobrze". A my chcemy pokazać skalę. Aplikacja nie działa od trzech lat, dlatego zaapelowaliśmy, żeby w tym roku przywrócić komisje gminne, żeby pójść na pole, zobaczyć, zrobić zdjęcie i oszacować, pokazać skalę suszy w zachodniopomorskim. Bo jest tragedia - w audycji "Na Szczecińskiej Ziemi" mówił rolnik z Maszewa, Piotr Kamiński.To właśnie w naszym województwie susza wyrządza największe szkody. Więcej na ten temat i o innych sprawach rolniczych rozmawiali goście audycji "Na Szczecińskiej Ziemi"