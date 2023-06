Czy dramatowi w Akademii Sztuki można było zapobiec? Dotarliśmy do dokumentów w tej sprawie

Wicerektor Mikołaj Iwański zapewnił nas w niedzielę, że przyczyny zdarzenia będą wyjaśniane. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wykładowcy informowali o złym stanie pracowni władze Akademii Sztuki. Nasz reporter dotarł do pisemnych informacji w tej sprawie. Chodzi o pracownię przy ulicy Kolumba, w której w niedzielę doszło do wybuchu, w wyniku czego trzy kobiety trafiły do szpitala. Jedna z nich jest w ciężkim stanie.