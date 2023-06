Letnie Studio Radia Szczecin otwarte! [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Przez całe wakacje nasz poranny program będziemy prowadzić sprzed naszej siedziby przy Al. Wojska Polskiego 73.

Gospodarzami są Beata Użarowska i Jarosław Gowin. Poznacie ich po niebieskim namiocie i mikrofonach w takim samym kolorze.



Do naszego studia będziemy zapraszać gości, do tego będziemy poruszać ciekawe tematy, a dla słuchaczy będziemy mieli dużo niespodzianek. Do odwiedzania naszego studia zapraszamy osoby, które mają na koncie sukcesy, a także tych, którzy chcieliby opowiedzieć na naszej antenie o swoich zainteresowaniach.



Zapraszamy także chętnie firmy i instytucje do udziału n naszym porannym programie. Piszcie do nas na adres: poranek@radioszczecin.pl.



Letnie Studio Radia Szczecin przez całe wakacje od poniedziałku do piątku od 7:00 do 9:00 na naszej antenie.



Do usłyszenia!